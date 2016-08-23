«Реал» договорился с Бэйлом о новом контракте

«Реал» договорился с хавбеком Гаретом Бэйлом о продлении контракта. Новое соглашение будет действовать до середины 2021 года.

Согласно обновленному договору увеличится и зарплата 27-летнего игрока. По данным источника, теперь валлиец будет в числе самых высокооплачиваемых футболистов «галактикос» наряду с Криштиану Роналду и Серхио Рамосом, но все же будет немного уступать им в данном показателе.

Отметим, что в поединке первого тура Примеры против «Реала Сосьедад» Бэйл дважды поразил ворота соперника.