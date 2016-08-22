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    Панченко: «В таблицу смотрим одним глазком»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился своим мнением о выступлении команды в ФНЛ после победы в матче девятого тура против «Спартака-2» (2:1)

    – Есть ли у «Динамо» соперники в ФНЛ?

    – Есть, конечно.

    – Но пока их не видно.

    – Все в команде играют друг за друга. В этом залог нашего успеха. А в таблицу смотрим одним глазком.

    – Вторые таймы вам лучше удаются. В чем причина?

    – Судя по тому, что мы голы забиваем. Сумасшедшая поддержка наших болельщиков помогает в решающие моменты.

    – Как сочетаются в игре «Динамо» характер и качество?

    – Все ребята друг за друга играют, чувствуем себя семьей. Хотим победить, нам это удается.

    – Как свою игру оцените? Не использовали несколько моментов.

    – Пересмотрю эпизоды и сделаю правильные выводы, – сказал Панченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2016 23:03
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