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    Павлов: «Соперник играл явно от обороны»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал игру своих подопечных в матче четвертого тура РФПЛ против «Оренбурга» (0:0).

    «Соперник играл явно от обороны. Они закрыли все зоны, нам непросто было их вскрывать, и в первом тайме мы стали немножко торопиться.

    Я считаю, что нам надо более качественно работать и выводить наших крайних полузащитников в зону подач. Зоны были забиты, и доставка была сложной.

    Во втором тайме мы более четко стали контролировать игру. Тут все мог бы решить один момент, во втором тайме мы давление оказали ощутимое», – сказал Павлов.

    Источник: Twitter

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    22.08.2016 22:27
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