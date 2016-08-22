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    Евдокимов: «Мы потеряли два очка»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после матча четвертого тура РФПЛ против «Арсенала» (0:0).

    «Я считаю, что сегодня мы потеряли очки. Мы выполнили план на игру, знали, как будет играть «Арсенал». На мой взгляд, команда выполнила установку и справилась.

    Если говорить по голевым моментам, то у нас в первом тайме было три голевых момента, а у «Арсенала» – ноль. Во втором тайме у нас было два голевых момента против одного полумомента у «Арсенала». Поэтому я считаю, что все-таки мы потеряли два очка», – сказал Евдокимов.

    Источник: Twitter

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    22.08.2016 22:10
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