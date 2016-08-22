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    Калитвинцев: «Погребняк заслуживает появления на поле»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча девятого тура ФНЛ против «Спартака-2» (2:1).

    «Хорошая игра получилась для зрителей. Ошибки были, но и футбол получился хороший.

    Появление Денисова в стартовом составе зависит от его состояния. Но нужна еще игровая практика.

    Погребняк тренируется, как все. По своей работе на тренировках он заслуживает появления на поле.

    В таблицу надо смотреть тогда, когда закончится чемпионат. Для нас же самая важная игра – ближайшая», – казал Калитвинцев.

    Источник: Twitter

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    22.08.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 29 августа 2016, 19:26

      Ярбол Паша возвращайся в Калининград и жена будет довольна и лучшим будешь на поле

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