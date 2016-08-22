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    Агент Ломбертса: «Зенит» просит за Николаса 4,25 миллиона, «Андерлехт» считает сумму завышенной»

    Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст опроверг информацию о том, что петербургский клуб договорился с «Андерлехтом» о трансфере игрока.

    «Зенит» просит за игрока примерно такую сумму – около 4,25 миллиона евро. Но в данный момент никаких переговоров нет. «Андерлехт» не выходил на меня, считая эту сумму завышенной. Возможно, в ближайшее время будет какое-то развитие событий», – сказал Верхлуст.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» готов пойти на уступки и снизить сумму продажи Ломбертса, за которого изначально петербуржцы хотели получить 4,5 миллиона евро.

    Источник: Р-Спорт

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    22.08.2016 21:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 23 августа 2016, 00:07

      дурдом

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 августа 2016, 00:04

      ...почему легов из России все хотят даром?? Ломбертс 5 млн.оценивается...

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 августа 2016, 22:26

      Дёшево 4 млн
      Ценник 5-7 Лямов на него думаю адекватный

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 22 августа 2016, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно уходит. В российском футболе есть нескольно позорных пятен, одно из них -зенит.

      -5
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      Рейтинг: +244

      Grelas > and4ever86 22 августа 2016, 21:59

      Иди пожуй силос, подои корову, изваляйся в навозе - займись привычным для себя делом, колхозник.

      5
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Grelas 23 августа 2016, 09:38

      Убейся об поребрик, бестолочь!

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas > and4ever86 23 августа 2016, 15:04

      О, ты выучил слово поребрик! Молодец, колхозник, окультуривайся.)

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