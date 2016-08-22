Боярский: «Как можно строить стадион за счет детей? Мне этого не понять»

Народный артист России Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказал мнение о перераспределении средств на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

– Мы, к сожалению, поставлены перед фактом. Стадион в любом случае нужно достроить. Но ведь школы, больницы, детские сады тоже нужно строить. Куда ушли все эти миллиарды… Я, честно, не знаю, как быть в такой ситуации. Нужно строить и то, и другое. Правильно? Необходима какая-то светлая голова, которая все это разрулит. Я на это не способен. Мы поставлены перед чудовищным фактом, что сокращаем суммы на школы и детские сады ради стадиона.

По большому счету, наверное, все это дело нужно было прикрыть раньше. Ведь что важнее? Дети. Но так рассуждают люди моего возраста. А другие скажут – стадион тоже нужен, дети должны быть здоровыми.

Рубить сейчас головы виноватым? Тоже ничего не изменится. Выпустить пар – не значит решить проблему. Ее должны решать специалисты на государственном уровне. Но как можно было довести до такой ситуации, когда за счет детей мы строим стадион? Мне этого не понять. И не только мне.

– Если стадион все-таки будет достроен, станете его посещать?

– Ох… Вы знаете, я настолько прирос к «Петровскому». Мне будет печально с ним расставаться – как с родным человеком. Очень тяжело. Молодые пойдут, а мне будет непросто. Конечно, схожу на новую арену, но все родное останется на «Петровском».