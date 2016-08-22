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  • Боярский: «Как можно строить стадион за счет детей? Мне этого не понять»

Боярский: «Как можно строить стадион за счет детей? Мне этого не понять»

22 августа 2016, 17:38
27

Народный артист России Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказал мнение о перераспределении средств на достройку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

– Мы, к сожалению, поставлены перед фактом. Стадион в любом случае нужно достроить. Но ведь школы, больницы, детские сады тоже нужно строить. Куда ушли все эти миллиарды… Я, честно, не знаю, как быть в такой ситуации. Нужно строить и то, и другое. Правильно? Необходима какая-то светлая голова, которая все это разрулит. Я на это не способен. Мы поставлены перед чудовищным фактом, что сокращаем суммы на школы и детские сады ради стадиона.

По большому счету, наверное, все это дело нужно было прикрыть раньше. Ведь что важнее? Дети. Но так рассуждают люди моего возраста. А другие скажут – стадион тоже нужен, дети должны быть здоровыми.

Рубить сейчас головы виноватым? Тоже ничего не изменится. Выпустить пар – не значит решить проблему. Ее должны решать специалисты на государственном уровне. Но как можно было довести до такой ситуации, когда за счет детей мы строим стадион? Мне этого не понять. И не только мне.

– Если стадион все-таки будет достроен, станете его посещать?

– Ох… Вы знаете, я настолько прирос к «Петровскому». Мне будет печально с ним расставаться – как с родным человеком. Очень тяжело. Молодые пойдут, а мне будет непросто. Конечно, схожу на новую арену, но все родное останется на «Петровском».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (27)
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selkoka
1471877364
Эта ситуация со строительством арены уже вышла за все возможные рамки. Еще как-то кто-то может понять (я не могу) сокращение бюджетных рабочих мест в связи с предыдущим удорожанием строительства. Но, блин, за счет детей... Где наш дорогой Путин и все его соратники? Такими темпами нашу страну ждет полнейший крах
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Karpathian
1471877385
сам бы денег дал, сто очков у него овер дохрена денег
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alex1951
1471877739
Михайло Сергеич,нээ спээшы! У-сее будя Хокей Петрович,как говорится два в одном....Сперва стадион,а после ЧМ,шо бы обьект не пропадал ,на нем школы ваздвигнут! Сперва школы кормят стадион ,а опосля стадион кормит школы...Это так по-русски))))
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kykyi
1471877868
Михаил Сергеевич, спросите это у Путина, как такое возможно. Ведь Вы являлись его доверенным лицом на выборах, он Вам доверяет, объяснит поди.
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slipoi
1471878984
Еще одно доказательство, что Зенит (именно современный, газпромовский, а не советский) - позор России.
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Snek
1471879433
не ну а чо "самоя любимая партея идиная!" какие дети? их дети за рубежом, а наших они готовы в раствор загнать при строительстве, в целях экономии.
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за ЦСКА с 1980г
1471888347
Уважаемый Михаил Д,артаньянович! Забудьте уже про джентльменство..Я уже забыл....
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за ЦСКА с 1980г
1471889562
Слыш ты, Д,артаньян Михайлович! Не надо. Примите как должное. Или "Зенит"или дети..
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Павелий
1471895542
Предлагаю строить за счёт зарплат футболистов Зенита. Они всё равно получают деньги от государства. Плюс всем чиновникам Петербурга сократить зп на 20% до введения стадиона в строй.
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KK777
1471931256
теперь понятно, почему все тамошние детки такие тупые посты здесь пишут))))))))))))))))) никакого образования, чему во дворе научился, тем и живет)))))))))))) ГЫ-ГЫ-ГЫ
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