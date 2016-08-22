Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Хочется, чтобы все видели, что в сборной России нет равнодушия»

Черчесов: «Хочется, чтобы все видели, что в сборной России нет равнодушия»

22 августа 2016, 16:41
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от домашнего чемпионата мира, который пройдет в 11 городах страны в 2018 году.

«Это здорово, что чемпионат мира пройдет в России. Все будут смотреть на нашу страну. И самое главное, что вся инфраструктура – стадионы, аэропорты – останутся и после турнира. Чувствую ли я повышенную ответственность? Если я буду размышлять такими категориями, то ничего не получится. Тренировать – моя профессия, и к этой работе надо подходить так же, как обычно. Спокойно и скрупулезно.

Прежде всего надо правильно себя позиционировать. Нужно понять, что мы можем, а чего не можем. От футболиста надо требовать того, что он умеет. Я сам был участником чемпионата мира, и я понимаю, насколько это важно. Если требовать от футболистов того, чего они не могут, начинаются проблемы, конфликт.

Какой сборная России должна запомниться болельщикам на чемпионате мира? Хочется, чтобы все видели, что мы выдаем все, что у нас есть. Что в команде нет равнодушия, есть максимальная концентрация, желание продемонстрировать все что можешь. Но начать надо с хорошего настроения. На негативе еще никто далеко не уезжал», – сказал Черчесов.

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гость shuh
1471874683
похвально.
Ответить
Serjoga
1471876974
Не равнодушия, а равнодушных!
Ответить
Grelas
1471879861
Вот! В точку, именно этого я и хочу от сборной. И не надо даже побед на начальном этапе, а именно запредельная самоотдача.
Ответить
Главные новости
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
4
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
8
Все новости
Все новости
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+