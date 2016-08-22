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    Аршавин: «Сборная России сильнее Словакии и Уэльса»

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился наблюдениями от выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции.

    – Во время матча Россия – Уэльс на Евро-2016, не возникла мысль, что вы могли бы сыграть и не испортить картины?

    – Во время матча у многих болельщиков могла возникнуть мысль, что он может сыграть в этом матче, лучше, чем футболист. Мне трудно сказать, я давно не играл на уровне сборных. А это ведь чемпионат Европы. Уэльс никогда не считал сильной командой. Когда я играл, в сборной Уэльса уже был Бэйл, только молодой. И Рэмзи играл. Как команда, Россия сильнее, чем Уэльс.

    – Что вы испытывали во время того матча при счете 0:3? Рвались в бой?

    – Я никуда не рвался, но мне было обидно, был разочарован результатом. Ну а что делать? Я все равно считаю, что Россия сильнее и Уэльса и Словакии, просто все в одно стекло, – сказал Аршавин в интервью prosportkz.kz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2016 12:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 августа 2016, 15:54

      В ФИФА переиграл походу.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 15:33

      "Чипсоед" удивил. А результ матча не о чём не говорит. 0:3 от слабого Уэльса. Ему брызни на глаза, а ему божья роса.

      -1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 22 августа 2016, 15:03

      Аршавин еще в 2008 живет

      0
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      Рейтинг: +7992

      nik55 22 августа 2016, 15:02

      пи-деть и я могу

      0
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      Рейтинг: +9

      :D 22 августа 2016, 14:24

      мы всех сильней только на словах а на самом деле мы играть не умеем

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 августа 2016, 14:23

      Ну мы видели как она сильнее

      0
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      Рейтинг: +354

      valike35 22 августа 2016, 14:11

      на словах мы всех сильней

      1
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      Рейтинг: +58

      Nooki 22 августа 2016, 14:07

      Лет 5-8 назад это было так ) Сейчас же все по другому)Я пока не вижу игроков кто к чемпионату 18г будут играть на таком же уровне! Есть перспективные но они не раскрывают свой потенциал!!!Какорин играет играет а толку 0 (

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 22 августа 2016, 14:04

      Возникает вопрос: "Что делал Андрей во время матчей со Словакией и Уэльсом на ЧЕ? Спал или курил что-то жутко забористое?

      1
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 22 августа 2016, 13:56

      Единственное что было верное в его высказывание так это то что он никогда не рвался в бой а насколько эти пешеходы сильнее Уэльса мы все видели на евро особенно когда пол командой бежали за Бэйлом и не могли догнать

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