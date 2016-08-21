Кононов: «Игра со «Спартаком» была зрелищной, я ей доволен»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов доволен качеством игры своей команды несмотря на поражение в матче со «Спартаком» (0:2).

«С нашей стороны игру можно разделить на два тайма. До перерыва мы были робкие и вялые. Из-за этого «Спартак» имел преимущество. Второй тайм играли совсем по-другому. Были моменты. К сожалению, не дотерпели, пропустили второй гол. Думаю, немного плохо вошли в игру ребята, появившиеся на замену.

Если бы забил Ари, было бы серьезное напряжение у ворот «Спартака». Тем не менее игрой я доволен, она была зрелищной. Очень понравилось, как провели концовку – так надо проводить атаки с первых минут», — заявил Кононов.