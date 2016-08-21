Бышовец: «ЦСКА стал заложником тех проблем, которые сложились после Евро-2016»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об игре ЦСКА на старте РФПЛ. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«В ЦСКА проблем взаимопонимания быть не должно, ведь команда и тренер очень давно работают вместе. Но реализация имеющегося потенциала вызывает удивление. Допускаю, что армейцы являются заложниками тех проблем, которые сложились после чемпионата Европы. Нет той легкости и куража, с которой москвичи играли ранее», – сказал Бышовец.