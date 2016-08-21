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    Рейнгольд: «Краснодар» не уступает «Спартаку» по составу, но там собраны «джентльмены», играющие по настроению»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром», отметив, что команды равны по силам.

    – Разве «Краснодар» укомплектован хуже «Спартак»?

    – Нет. По составу он не уступает. Но там собраны «джентльмены». Играют по настроению. Не умеют переламывать себя. Если игра не пойдет, могут выдать невыразительный матч, как это было с «Крыльями Советов». Команда настроения, я на такие не ставлю.

    – Накануне матча кого вы считаете фаворитом?

    – «Спартак». Не потому что он сильнее, а потому что он играет дома. Команды похожи по стилю и уверен, что все с большим нетерпением ждут игру, чтобы увидеть много красивых комбинаций. Такой футбол хотят видеть все. Причем обе команды не умеют играть в обороне и делают акцент на атаку. Футбол обещает быть привлекательным. Интересно, чья атака окажется сильнее.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2016 13:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 августа 2016, 16:58

      свинья быку не конкурент

      0
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    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 21 августа 2016, 16:04

      А какой у спартака стиль,а?

      0
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 21 августа 2016, 14:59

      Вынесем сегодня быков 100% Промес, Комбаров 2:0

      -2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Беспринципный Дима 21 августа 2016, 17:00

      такой уверенный, как бы не насували на 1000%

      0
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима > MURAD F. A. 21 августа 2016, 17:58

      После игры себе засунешь эту 1000

      0
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима > MURAD F. A. 21 августа 2016, 20:02

      Эй ну ты где?))) Входит в очко штукарик?)))

      0
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      Рейтинг: +122

      time_killer 21 августа 2016, 14:38

      Если Краснодар команда настроения, тогда я даже не знаю как назвать Спартак!
      Циркачи

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 21 августа 2016, 14:14

      В Краснодаре играют джентльмены, которым честь клуба не пустая фраза, а в Спартаке в данный момент в большинстве своем играют те, у которых бабло на первом месте, вот и вся разница.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2016, 13:35

      ой, а Спартак не от настроения))) а от фарта банального)

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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 21 августа 2016, 13:25

      А эксперт в этот раз прав по суждению. А жизни посмотрим

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