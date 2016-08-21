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    Игнатьев: «Милевский – хороший пример для Кокорина»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что форварду «Зенита» Александру Кокорину пока не удалось понять свое положение в футболе.

    – Вы видели всяких молодых, разные характеры. Кокорин станет большим футболистом?

    – Кокорин – как пластилин… У него все есть – не хватает стержня. Ощущение, что не может понять свое положение в футболе. Может, слишком прислушивается к тому, что говорят вокруг? Ему бы повзрослеть. Может, и его время вылечит.

    – А может, и нет. Вы же были тренером Артема Милевского, должны знать.

    – Кстати, хороший пример для Кокорина. Милевский – большой талант. Но не мог сконцентрироваться на профессии, жизнь увела в сторону. Вспыхнул как бенгальский огонек, горел, но не грел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2016 11:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 21 августа 2016, 16:30

      Да сколько можно уже ждать чего то от Кокорина! Был бы он талант все равно раскрылся бы а значит нет в нем ничего и уже стопудово не будет и Зенит просто зря потратит время и деньги

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      Рейтинг: +438

      gennadiy 21 августа 2016, 15:38

      Весь вопрос как воспитали,такой и получился.Кто то умнеет к 20 кто то к50,а кто то всю жизнь дурачком может проболтаться,даже в футболе и даже с большими деньгами но без ума.

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 августа 2016, 14:11

      - Милевский? кто это?
      - та уже никто!

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      Рейтинг: +6585

      maior-60 21 августа 2016, 13:41

      Денисова почему забыли? Разменял свой талант на склоки. Денег все ему мало было. Сейчас в ФНЛ лопатой гребет.

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      Рейтинг: +71

      brutus6666 21 августа 2016, 13:27

      Зачем далеко ходить , пусть на своего бывшего одноклубника посмотрит , на Смолова . Взялся человек за голову и на Чемпионате Европы в комманде чуть не единственный с Акинфеевым к кому нет претензий .

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 21 августа 2016, 13:19

      Кокорина в Динамо (Москва). Кокорин недоразумение российского футбола - мыльный пузырь. Такой же как и Тарасов (Локомотив).

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      Рейтинг: +577

      yurdin > Бестолковый 21 августа 2016, 14:41

      В Динамо ему уже делать нечего. Только зеня удовлетворяет его финансовым запросам.Дык, усильте зеню-2, чтоб одумался.Динамо изменило курс и больше в таком шлаке не нуждается.

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > yurdin 21 августа 2016, 15:17

      Я вообще поражаюсь как его в Зеню взяли, да и еще на такую зарплату. Мне неспециалисту, и раньше было видно, что Кокорин просто раскрученный мажорик. Не знаю какая у него родословная, но у меня все чаще появляется ощущение, что в командах у нас играют зачастую просто "блатные" мальчики. Мож у него родственники в Газпроме?))))

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      Рейтинг: +577

      yurdin > Зенит оле оле ола 21 августа 2016, 16:17

      Сифон, представителя "культурной столицы" выдаёт твой комментарий)

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      Рейтинг: +58

      Kelll 21 августа 2016, 13:13

      эти многомиллиные контракты молодых парней с сума сводят, интерес пропадает играть, ВДУМАЙТЕСЬ-9600 ЕВРО В ДЕНЬ. В день зарабатывает-какой у него будет интерес - куда расти????

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      Рейтинг: +11

      Расик > Kelll 21 августа 2016, 15:10

      Кокорин зарабатывает 9600 евро день ? Ты серьёзно говаришь

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 21 августа 2016, 13:10

      Не только Миля, но и дружок его Алиев тоже весь свой талант псу под хвост кинул. Перед Кокошей масса подобных негативных примеров (про Балотелли пусть вспомнит), вот только будет ли он учиться на чужих ошибках или только на своих?

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      Рейтинг: +91

      Warrior God 21 августа 2016, 12:50

      Веллитон тоже все на свете прое*.

      -2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2016, 12:26

      В точку попал, оба возомнили себя пупами земли, и оба щас по тихонечку тащут свою карьеру ко дну

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