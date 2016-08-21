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    Рио-2016. Бразилия становится чемпионом Олимпийских игр

    Мужская сборная Бразилии впервые в своей истории выиграла в мужском футбольном олимпийском турнире.

    В финале домашней Олимпиады-2016 бразильцы обыграли команду Германии (1:1, пен – 6:5). Ключевым стал промах немца Нильса Петерсена, после которого Неймар принес победу своей команде.

    Олимпийские игры-2016

    Бразилия – Германия – 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пен. – 6:5

    Голы: 1:0 – Неймар, 27; 1:1 – Майер, 59.

    Бразилия: Вевертон, Маркиньюс, Дуглас Сантос, Родригу Кайу, Зека, Ренату Аугусту, Уоллас, Неймар, Габриэл Барбоза (Фелипе Андерсон, 70), Луан Виейра, Габриэл Жезус (Рафинья, 95).

    Германия: Хорн, Гинтер, Зюле, Клостерманн, Л.Бендер (Премель, 67), С.Бендер, Гнабри, Майер, Тольян, Брандт, Зельке (Петерсен, 76).

    Предупреждения: Зека, 30; Габриэл Барбоза, 44; Зельке, 49; Премель, 81; С.Бендер, 83; Зюле, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2016 03:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 21 августа 2016, 12:00

      С победой!

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    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 августа 2016, 11:26

      Наконец то...

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 21 августа 2016, 10:42

      Отомстили немцам, стали олимпийскими чемпионами, да еще и Неймар забил. Вообщем в Бразилии сегодня праздник.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Димон Алма-Ата 21 августа 2016, 11:01

      Карнавал )))

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > DIDI 23 21 августа 2016, 11:13

      Как минимум))

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