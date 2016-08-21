Радимов: «Наши гандболистки – любимая сборная России на Олимпиаде»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил женскую сборную России по гандболу с победой над Францией (22:19) в финале Олимпиады.

«Любимая сборная России на Олимпиаде! И я все матчи отсмотрел. Они сделали это! Можно выдохнуть и наконец процитировать: «Мы все больны гандболом!» И это правда!

Трефилов с девчонками заставили нас заболеть гандболом. Сколько эмоций! Интрига под финал – сердце стучит, чуть не выпрыгивает от напряжения! И на выдохе – слезы и благодарность, нет предела – Левону Акопяну, девчонкам и Евгению Трефилову! Вот тренер – неистовый, сумасшедший, упертый, главное – девчонки его слышат! Влюблены?! Но ведь так и должно быть, когда соединяются таланты?!

В голову лезут чьи-то слова «Залезайте повыше и прыгайте в бездну. Крылья появятся во время полета». Это то, что они и делали! Вот так и появляются крылья!

А Трефилову, считаю, необходимо дать правительственную награду. Он там шутил, что готов был идти вешаться в женский туалет, потому что мужики бы не поняли. Так вот теперь можно и в мужской.

Но на самом деле, не устаю повторять: потрясающий тренер, потрясающие девчонки!», – заявил он.