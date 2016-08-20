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    Витсель: «Готов быть новым лидером «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что готов быть новым лидером сине-бело-голубых.

    «Летом ушел наш лидер – Халк. Я готов быть новым лидером «Зенита», но, повторюсь, наш футбол очень изменился, теперь мы делаем акцент на командную игру. Сегодня ЦСКА выглядел сильнее, чем в матче за Суперкубок месяц назад. В этой встрече мы не смогли оказать достаточного давления на соперника во втором тайме, чтобы выиграть. Ничья намного лучше, чем поражение.

    Если мы хотим стать чемпионами, «Зениту» нужно выигрывать как можно больше матчей, особенно дома, но сегодня важно было не проиграть», – сказал Витсель.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2016 20:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +64

      baltica 21 августа 2016, 09:36

      Чё не берут никуда?

      0
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 20 августа 2016, 23:49

      Чтобы стать лидером нужно играть хотя бы как в прошлом сезоне. Пока витсель - пародия на самого себя.

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 20 августа 2016, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нынешний Зенит - сборище пресыщеных жирножопых мудозвонов... еслиб вместо них поставить таких как я - ничего бы не поменялось в результатах, зато в отдаче на поле все бы охерели о нашем мастерсвте.... бесят педики типа жеркова или какорена на поле...

      -4
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > серый1925 21 августа 2016, 06:29

      не просто мудазвон а МуДаЗвОнИщЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 20 августа 2016, 23:00

      Лидером бомжей,бабки кончатся и улетишь ты быстро)))хотя бы в какой нибудь кпр...:)

      -2
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 20 августа 2016, 22:23

      Давно бы перестал "манку" жевать и взялся за дело...

      0
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      Рейтинг: +100

      mixon73 20 августа 2016, 22:03

      Злые вы!!!!!!!!! У парня может мотивация появилась!

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 20 августа 2016, 21:44

      То-то ты пешком сегодня ходил, лидер, а процент брака, хоть ты и играл, ка всегда, поперек, был выше чем обычно. Раньше хоть единоборства выигрывал и пасы сопернику не делал. Сейчас просто ждешь перехода в Ювентус через год.

      1
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус > Вомбат 20 августа 2016, 23:01

      какой ювентус с дубу рухнулись????!!!!!!?????

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      Рейтинг: +44

      AlMann 20 августа 2016, 21:41

      Ты же вроде в Юве хотел?

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 августа 2016, 21:37

      Лучше продать этого чёрта заморского.

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 августа 2016, 21:33

      так как ты поступаешь, только лидером на скамейке будешь, Зенит тебя бесплатно неотпустит, посидишь потухнешь и го в Камаз

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