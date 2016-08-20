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    Слуцкий: «Опыт на Евро-2016 был отрицательным, но это помогает идти дальше»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от Евро-2016, на котором он возглавлял сборную России.

    «Безусловно какие-то моменты остались. Это жизненный человеческий опыт. На каком-то этапе он бывает отрицательным, на каком-то положительным. Но это трансформируется в сумму вещей которые помогают идти дальше. Евро-2016 будет куском в моей тренерской биографии. Что касается сегодняшнего настроя было бы непрофессионально если бы я перекладывал случавшиеся на Евро-2016. У нас новые задачи, высокие цели и сложный календарь. Концентрируюсь на работе в ЦСКА», – заявил Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2016 20:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 августа 2016, 23:29

      Очень плохо, что мы все, имели несчастье этот опыт наблюдать.

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 20 августа 2016, 21:31

      какой нахер опыт.приехали, отдохнули хорошо, и уехали.засранцы

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 20 августа 2016, 20:55

      Слабо помогает опыт ! Идут со скрипом !

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 августа 2016, 20:37

      Куда дальше, дальше уже некуда, впереди ФНЛ.

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