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    Зинченко: «Отдавать меня в аренду или нет – решать только Гвардиоле»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, посетивший сегодня матч четвертого тура РФПЛ между своей бывшей командой «Уфой» и «Тереком» (1:3), рассказал об уровне чемпионата Англии, а также отметил, что решение о его возможной аренде в другую команду будет принимать главный тренер Хосеп Гвардиола.

    – Не ожидал такого теплого приема в Уфе, я по всем скучал. Не дождусь момента, когда приеду в следующий раз, потому что для меня – это глоток свежего воздуха.

    – Какой футбол в Англии? Расскажите.

    – Уровень там, конечно, сумасшедший, но ведь нет ничего невозможного.

    – В первой половине сезона вы останетесь в составе «Манчестер Сити» и не будете уходить в аренду?

    – Пока ничего не могу сказать. Все решает Пеп Гвардиола – как он скажет, так и будет.

    – Каким Гвардиола представился вам?

    – Считаю, что он лучший тренер. По той работе, которую он проделывает, можно сказать, что он живет и дышит футболом.

    – Можно ли пробиться в чемпионат Англии?

    – Я считаю, нужно.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.08.2016 18:53
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