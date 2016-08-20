Черчесов: «Кубок конфедераций – большой и важный турнир»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что Кубок конфедераций-2017, который состоится следующим летом, не останется без внимания российских зрителей. Кром того, специалист подчеркнул, что данный турнир является большим и важным. Напомним, игры пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Кубок конфедераций – важный турнир. Это Кубок чемпионов, в котором участвуют победители континентальных соревнований. Это большой турнир, он пройдет у нас в стране и не должен оставаться без зрительского интереса.

Для начала наша задача – хорошо подготовить команду к турниру. Нужно дождаться и результатов жеребьевки. А уже потом, ближе к старту турнира, будем понимать, на что мы реально готовы», – сказал Черчесов.