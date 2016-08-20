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    Галтье: «У Молло постоянные проблемы с пахом, как я могу на него рассчитывать?»

    Главный тренер «Сент-Этьена» Кристоф Гальтье заявил, что не видит в полузащитнике Йоане Молло игрока основного состава. Причина – хронические проблемы 27-летнего игрока с пахом, которые мешают ему регулярно появляться на поле. Напомним, француз защищал цвета «Крыльев Советов» на правах аренды в течение прошлого сезона. На минувшей неделе главный тренер самарской команды Франк Веркаутерен рассказал, что не оставляет надежд заполучить хавбека.

    «У Молло наблюдаются хронические проблемы с пахом, как я могу на него рассчитывать? Они проявляются практически в каждом матче», – приводит слова Галтье Francebleu.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 20 августа 2016, 12:54

      Пусть продадут Крыльям задешево - по тому как он носился в Крыльях не скажешь, что у него какие-то проблемы.

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