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    АПЛ. «Челси» переиграл «Уотфорд», «Ливерпуль» уступил «Бернли»

    В поединке второго тура АПЛ «Челси» смог вырвать победу над «Уотфордом» в последние 10 минут встречи благодаря точным ударам Батшуайи и Диего Косты. «Ливерпуль» в своем матче уступил «Бернли», пропустив два безответных мяча. В других играх «Тоттенхэм» оказался сильнее «Кристал Пэлас», «Суонси» в родных стенах уступил «Халл Сити», а «Эвертон» переиграл «Вест Бромвич».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

    Бернли – Ливерпуль – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Воукс, 2; 2:0 – Грэй, 37.

    Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ваньяма, 83.

    Суонси – Халл Сити – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Малони, 79; 0:2 – Эрнандес, 90.

    Уотфорд – Челси – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Капу, 55; 1:1 – Батшуайи, 80; 1:2 – Коста, 87.

    Вест Бромвич – Эвертон – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Макаули, 9; 1:1 – Миральяс, 45; 1:2 – Бэрри, 60.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 18:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14

      gats 21 августа 2016, 15:01

      Коста мужик!!!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2016, 08:52

      Надо же, отсутствие Шакири круто изменило игру Стока, не кому стало напрягать оборону Ман Сити, и тоже самое в Ливерпуле, вроде бы крутые исполнители, а как Мане то, не хватало . . . Батшуайи красавец, если будет всегда появляться там, где нужно. А вообще я жду матчи, где они с Костой с первых минут будут выходить на поле. Не хочу обидеть фанатов Барсы, но чем то Батшуайи - Коста, напоминают мне Савиолу - Клюйверта. Юркий, маленький и тихоня Хавьер, и зверь, сила и характер Патрика, который если что тут же заступится за своего маленького друга. Не сказать что Батшуайи маленький, но тяжело представить его буйным и нервным как Коста. Короче мысль моя в том, что по ходу Косте нашли таки подходящюю пару, Коста - Батшуайи. То что не удалось сделать Моуриньо, найти пару Дрогба (ни Шева, ни Торрес, ни Муту, ни Креспо, никто не смог стать достойной парой Дрогба), а у пары Батшуайи - Коста, есть потенциал и надеюсь будущее

      9
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 > Аристократ Олжик 21 августа 2016, 09:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      почитай википедию Батшуайи, и ты поймёшь какой он тихий и спокойный.

      -5
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      Рейтинг: +44

      AlMann 20 августа 2016, 21:46

      Хочу слышать, что сказал Клопп после игры в раздевалке.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > AlMann 21 августа 2016, 12:11

      Да ладно, серьезно что ли . . .

      5
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      Рейтинг: +44

      AlMann > Аристократ Олжик 21 августа 2016, 13:43

      Почему бы нет. Вдруг узнаю что новое про немецкий язык.

      0
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 20 августа 2016, 20:28

      Батшуаи монстр, переспектива есть.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > talgatnurzhanov2006 21 августа 2016, 12:11

      Согласен!!!

      5
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      Рейтинг: +46

      latka1 20 августа 2016, 19:35

      Челси молодцы... хоть конечно повезло очень, но все равно молодцы... а вот Ливерпуль..... ну зачем так своих болел расстраивать???

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > latka1 21 августа 2016, 12:11

      За один матч стали зависимыми от Мане

      5
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      Рейтинг: +74

      liver2015 20 августа 2016, 19:17

      Позор Ливерпулю, так играя не будет титулов

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > liver2015 21 августа 2016, 12:12

      Ну не надо ставить крест по одному матчу, в АПЛ можно проиграть 5 матчей и стать чемпионами

      5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 августа 2016, 19:12

      Опять Челси еле отскочил...фартит им пока

      -1
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