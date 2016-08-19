Бубнов: «Смена тренера в «Спартаке» – настоящее посмешище, а некоторые заявления – просто цирк»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о смене главного тренера в «Спартаке». Напомним, вместо Дмитрия Аленичева новым наставником московского клуба стал Массимо Каррера.

«Что же касается Массимо Карреры, который в итоге возглавил «Спартак», то он пришел в тренерский штаб команды еще при Дмитрии Аленичеве. И уже тогда было понятно, что Аленичев будет работать до первой ошибки, а итальянец его заменит. И, судя по всему, экс-наставник «Спартака» был согласен работать даже на таких условиях. Но ведь было очевидно, что ему не доверяют, и Аленичев мог бы и не подписываться на это, а добровольно уйти из клуба. Хотя никто и не ожидал, что осечка у красно-белых случится так быстро. В итоге же «Спартак» устроил настоящее посмешище со сменой тренера, ведь в клубе могли и не продлевать контракт со специалистом, который не нравился руководству. Когда брат Федуна заявляет, что рад остатке Аленичева, – это просто цирк!» – сказал Бубнов.