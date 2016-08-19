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  • Бубнов: «Смена тренера в «Спартаке» – настоящее посмешище, а некоторые заявления – просто цирк»

Бубнов: «Смена тренера в «Спартаке» – настоящее посмешище, а некоторые заявления – просто цирк»

19 августа 2016, 21:47
25

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о смене главного тренера в «Спартаке». Напомним, вместо Дмитрия Аленичева новым наставником московского клуба стал Массимо Каррера.

«Что же касается Массимо Карреры, который в итоге возглавил «Спартак», то он пришел в тренерский штаб команды еще при Дмитрии Аленичеве. И уже тогда было понятно, что Аленичев будет работать до первой ошибки, а итальянец его заменит. И, судя по всему, экс-наставник «Спартака» был согласен работать даже на таких условиях. Но ведь было очевидно, что ему не доверяют, и Аленичев мог бы и не подписываться на это, а добровольно уйти из клуба. Хотя никто и не ожидал, что осечка у красно-белых случится так быстро. В итоге же «Спартак» устроил настоящее посмешище со сменой тренера, ведь в клубе могли и не продлевать контракт со специалистом, который не нравился руководству. Когда брат Федуна заявляет, что рад остатке Аленичева, – это просто цирк!» – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бестолковый
1471634360
Вот и пусть Бубнов возглавит Спартак. Покажет как надо в клубе работать, без денег и с теми игроками которых ему руководство купит. Бубнила последнее время на себя слишком много берет, вот и флаг ему в руки.
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Zeff
1471634490
Спартак выполняет свою функцию. Смешат народ, и ладно.
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порт
1471634740
Эх, зря Волерку убрали. Мировой тренер.
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Андрей Ермошин
1471635663
Бердыев для Спартака был бы самый оптимальный вариант тренера. Не устроили Федьки требования Бердыева? Получит "пряники", уже после первого круга чемпионата.
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алекс88
1471640974
Цирк уехал клоуны остались
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ваавва
1471642270
Не знаю то что не пришел Бердыев даже радует, после просмотренных игр Ростова в Лиге Чемпионов мне стало противно ,что Спартак будет так играть.Весь первый тайм против Аякса я только и кричал ,что вы тут сидите идете в атаку мудаки!Хоть это и дает результат, но смотреть не очень приятно.
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a-rakhmatov
1471643387
Федун решил сэкономить на тренере.....жадность фраера погубит!
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subbotaspartak
1471665344
Чтобы бубен ни бубнил Игру никто не отменил. Лишь в ней страдать, болеть, гореть Так что мы будем посмотреть. Бердый, карерра - наплевать, Спартак! Давай в футбол играть! Все знают где стоят ворота, По ним попасть уже охота...
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leonard1984
1471675738
По поводу "цирка" соглашусь с Бубновым((
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maior-60
1471678918
А разве "эксперт" Бубнов не посмешище?
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