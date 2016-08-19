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    Матч Россия – Гана может пройти на новом стадионе ЦСКА

    Товарищеский матч между сборными России и Ганы может пройти на «Арене-ЦСКА». Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко. Напомним, ранее сообщалось, что новый стадион армейцев будет открыт поединком против «Терека».

    «Администрации ЦСКА и РФС работают над этим вопросом. Надеюсь, что удастся провести игру на новом стадионе ЦСКА как матч-открытие. Мы все объявим, нужно еще несколько дней. Стадион принят в эксплуатацию, идет оформление бумаг. Надеемся, что сможем все оперативно оформить, чтобы аттестовать и заявить арену, придать ей международный статус», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2016 12:16
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 августа 2016, 16:08

      А Гинер в курсе?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 августа 2016, 13:31

      А, что Мудко занимается оформлением бумаг для аттестации арены и как он
      придаст ей международный статус? Новый стадион нужно каким-то образом
      прилипнуть к нему, показать всем, что именно он создатель этой Арены ЦСКА.
      Спартак его к своей Арене не подпустил и правильно сделал

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 августа 2016, 13:12

      Сыграйте наконец какой нибудь матч и становитесь в калею Чемпионата России .

      -2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 19 августа 2016, 12:52

      Нормально, в ЦСКА любят всяких африканов. За Мусой скучаете, кони?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 августа 2016, 12:44

      Опозоримся.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 19 августа 2016, 12:39

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 19 августа 2016, 12:34

      Докатились до "товарняка" с Ганой! А когда с Науру сыграем?

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz > multiscan 19 августа 2016, 12:46

      А ну как Гана насуёт хозяевам --тогда и с Науру встретимся .

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