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    Миранчук: «Серьезно готовимся к матчу с «Крыльями Советов»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о важности победы в матче 4-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».

    «Крылья Советов» – отличная команда. Легко точно не будет, но нам очень нужна победа. Есть некое давление, но оно не мешает. Серьезно готовимся к матчу, три очка просто необходимы. В прошлом матче расслабились, подумали, что игра сделана. 2:0 – опасный счет, нужно уметь забивать третий гол. Мы не смогли, вот футбольный бог нас и наказал», – сказал футболист.

    Напомним, что игра состоится в воскресенье, 21 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2016 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 августа 2016, 11:33

      Ладно,футбольный Бог....Что других-то за 2:0 не наказал?Получаете такие бабки и ленитесь доигрывать до конца нормально."Профессионалы".

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