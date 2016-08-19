Руководство «Кубани» предоставило Петреску полный карт-бланш в работе

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка провел встречу с представителями болельщицких объединений, на котором заявил, что руководство клуба предоставит главному тренеру команды Дану Петреску полный карт-бланш в работе.

Напомним, что после восьми туров ФНЛ краснодарский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

Как сообщает портал ЮГА.ру, в скором времени состоится состояться встреча болельщиков и ветеранов «Кубани» с администрацией клуба и тренерским штабом команды во главе с Петреску. На ней решится будущее румынского специалиста.