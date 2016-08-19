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    Бывший врач «Спартака»: «Легионеры часто просили «отмазать» их от тренировки»

    Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков рассказал о том, как ему работалось с иностранными игроками. По его словам, некоторые из легионеров быстро становились своими, а с некоторыми было немало проблем.

    – Мне больше всего проблем доставляли легионеры, – начал Васильков. – Кебе вот, к примеру. Русский напрочь учить не хотел. При этом защитник классный и нужен был Романцеву. От процедур и уколов отказывался – в номере в туалете запирался и часами не открывал, как ни уговаривал. Приходилось с ним нянчиться, на пальцах объяснялись. Особенно голова начинала болеть, когда иностранцы появлялись после двух выходных.

    – Неужели в загул уходили?

    – Да нет, они, слава богу, непьющими были. Но отрывались по другой части – женской. Ночные бары, танцы, девочки. Приходили ко мне на взвешивание заспанные, со слезами на глазах умоляли их «отмазать» от тренировки.

    – Но ведь не все же легионеры вас так доставали?

    – К счастью, да. Вот Робсон быстро стал своим. На тренировках не ныл, от работы не отлынивал, 10 – 12 мячей за сезон забивал. Когда Робик уезжал из «Спартака», то плакал. Или полузащитника Моцарта помните? Ободрал он как-то бедро. Подошел ко мне без всякого нытья, взял простой пластырь, залепил раны наживую и побежал играть дальше. Я был поражен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2016 09:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 19 августа 2016, 12:50

      Доктор Лютиков опять байки травит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 августа 2016, 12:12

      Справками приторговывал?

      -1
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 19 августа 2016, 11:55

      Любая семья не без урода

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 августа 2016, 11:05

      Ну так самое главное - отмазывал доктор от тренировок или нет?)

      1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 19 августа 2016, 10:54

      Легионер легионеру рознь!

      0
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