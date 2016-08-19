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  • Романцев: «Я не знаю, кто такой Каррера, но надеюсь дождаться чемпионства «Спартака»

Романцев: «Я не знаю, кто такой Каррера, но надеюсь дождаться чемпионства «Спартака»

19 августа 2016, 01:56
28

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

— Скажу честно — я не знаю, кто такой Каррера и что он собой представляет как главный тренер. Наверно, он был хорошим ассистентом, если такой опытный специалист, как Антонио Конте, его жаловал в серьезных командах. Но как итальянец проявит себя на самостоятельной работе? Я желаю, чтобы ему улыбнулась удача.

Как оцените эпопею с выбором главного тренера «Спартака»?

— Никогда в жизни такого не видел. Более 40 лет проработал в футболе, но не помню такого калейдоскопа информации о переговорах клуба с потенциальным главным тренером. Причем чтобы эта информация еще и постоянно менялась, и противоречила самой себе. Прежде чем освобождать тренера от занимаемой должности, как это было в случае с Дмитрием Аленичевым, нужно, чтобы уже была кандидатура на замену. Но тут руководству «Спартака», конечно, виднее.

Когда «Спартак» вернет себе чемпионство?

— В начале каждого сезона есть надежда на это. И всякий раз мы от «Спартака» ждем, ждем и ждем победы. Мне уже 63 года, но я все-таки дождусь возвращения «Спартаком» чемпионства. Может быть, и в этом сезоне. Сейчас по всем параметрам шансы на это есть. И состав хороший, и конкуренты сдали. По крайней мере «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» не усилились, и с ними можно бороться на длинной дистанции.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ViktorMG
1471561795
Именно на длинной дистанции Спартаку и не хватает стабильности. Он стабильно не выигрывает более 2 раз подряд.
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Жентус
1471566194
На меня может и налетят болелы Спартака, но простите... Чем Спартак будет обыгрывать Зенит, ЦСКА и Краснодар, если у вас (извините за правду) состав ничтожного середняка? Он таким был, а после приобретения жира Спартак сильнее не стал... Это команда не может пройти АЕК, не может занять достойное место в чемпионате, а нынешнее "2 место" за 3 первых тура, через пару туров превратится в 5-8. С чего каждый год у руководства такие замашки? Из-за истории и их болельщиков? Так вот вам Бердыев, который мог и чемпионство вам вернуть и команду нормальную собрать, но вы же сами себя в пятую точку всегда загоняете.
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Reaktiv_05@mail.ru
1471572432
Да не станет спартак чемпионом...одни эмоции..болтуны...из мухи слона делают..в России форфарды это зенит и цска
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sir_Alex
1471576450
Долго придётся ждать.
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egrrr
1471577390
Романцев как никто другой заслужил увидеть Спартак чемпионом. Удачи!
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Ден 781
1471578353
Как выяснилось кто такое Каррера знают не многие, есть повод показать себя
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Victor.Vings
1471579078
А вот и нет, недождешься :)))
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KK777
1471579828
зенька и гинерклуб не конкуренты, с быками придется бодаться. Короче, только быки конкуренты, остальные - шлак.
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mihail200606
1471586982
У Спартака надежда только на провалы соперников)
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AlMann
1471587512
Иди спать. Во сне увидишь чемпионство спартака.
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