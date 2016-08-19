Романцев: «Я не знаю, кто такой Каррера, но надеюсь дождаться чемпионства «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

— Скажу честно — я не знаю, кто такой Каррера и что он собой представляет как главный тренер. Наверно, он был хорошим ассистентом, если такой опытный специалист, как Антонио Конте, его жаловал в серьезных командах. Но как итальянец проявит себя на самостоятельной работе? Я желаю, чтобы ему улыбнулась удача.

— Как оцените эпопею с выбором главного тренера «Спартака»?

— Никогда в жизни такого не видел. Более 40 лет проработал в футболе, но не помню такого калейдоскопа информации о переговорах клуба с потенциальным главным тренером. Причем чтобы эта информация еще и постоянно менялась, и противоречила самой себе. Прежде чем освобождать тренера от занимаемой должности, как это было в случае с Дмитрием Аленичевым, нужно, чтобы уже была кандидатура на замену. Но тут руководству «Спартака», конечно, виднее.

— Когда «Спартак» вернет себе чемпионство?

— В начале каждого сезона есть надежда на это. И всякий раз мы от «Спартака» ждем, ждем и ждем победы. Мне уже 63 года, но я все-таки дождусь возвращения «Спартаком» чемпионства. Может быть, и в этом сезоне. Сейчас по всем параметрам шансы на это есть. И состав хороший, и конкуренты сдали. По крайней мере «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» не усилились, и с ними можно бороться на длинной дистанции.