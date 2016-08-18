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Аршавин: «В моем случае агент не нужен – меня и так знают»

18 августа 2016, 22:38
11

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своим мнением об агентах в футболе и их влиянии на игроков.

– В моем случае агент не нужен. Меня и так знают, кто меня захочет видеть в клубе, может взять. Зачем мне агент? Меня все знают и я всех. Единственное, что мой дядя участвовал в сделке с «Кубанью». Из «Кубани» в «Кайрат» я перешел сам.

– Агенты или посредники – неизбежное явление для всего мира, любой сферы жизни, но благодаря этому растет возможность «пилить» и «откатывать» – коррумпирующая составляющая возрастает. Как этот вопрос нужно разрешать, в каком направлении двигаться?

– Как вы сказали, агенты присутствуют во всех сферах, футбол не исключение. Если это работает во всем мире, это должно работать и в России, и в Казахстане, и в любой другой стране. Насколько это коррумпировано, зависит только от закона той страны, где это происходит, и как он соблюдается.

Источник: PROСпорт
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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MaxSPB12
1471549779
КРАСАВА
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Mirak92
1471557497
На..уй ты кому нужен по большому счету ,шишка ху..ва!
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multiscan
1471557646
Андрюша! Конечно, всем без всяких агентов ясно, что тебе пора на покой!
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RedWhiteFans2
1471558546
А чем заключается чем?????
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Munez89
1471558790
2 последние статьи, просто космос от Аршавина.Либо перевод был с казахстанского носителя либо она реально идиотская, статья в смысле.Суть то понятна, но как она написана просто шедевр)
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Kosmotoga
1471571064
так обычно говорят футболисты которые не могут себе позволить оплачивать услуги агента.
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kykyi
1471578482
Широко известный в узких кругах.
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kykyi
1471585845
Парадокс, Аршавина все знают, а Месси, Погба и Ибру-никто, вот так.
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sir_Alex
1471586309
А то!
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kauk
1474976030
а кто ты
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