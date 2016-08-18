Аршавин: «В моем случае агент не нужен – меня и так знают»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился своим мнением об агентах в футболе и их влиянии на игроков.

– В моем случае агент не нужен. Меня и так знают, кто меня захочет видеть в клубе, может взять. Зачем мне агент? Меня все знают и я всех. Единственное, что мой дядя участвовал в сделке с «Кубанью». Из «Кубани» в «Кайрат» я перешел сам.

– Агенты или посредники – неизбежное явление для всего мира, любой сферы жизни, но благодаря этому растет возможность «пилить» и «откатывать» – коррумпирующая составляющая возрастает. Как этот вопрос нужно разрешать, в каком направлении двигаться?

– Как вы сказали, агенты присутствуют во всех сферах, футбол не исключение. Если это работает во всем мире, это должно работать и в России, и в Казахстане, и в любой другой стране. Насколько это коррумпировано, зависит только от закона той страны, где это происходит, и как он соблюдается.