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    Чочиев: «Джанаев говорил, что они сейчас короли Ростова и самые популярные в городе»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал об успехах «Ростова» и о своей дружбе с голкипером вице-чемпионов России Сосланом Джанаевым.

    «В «Ростове» у меня два друга – Сослан Джанаев и Хорен Байрамян. Рад за ребят, что им удалось добиться таких успехов. В этом, конечно, огромная заслуга Бердыева. Говорят, что с его приходом в команде все стало строже – как в быту, так и в отношении футбола. У ростовчан нет игроков топ-класса, но засчет грамотной и слаженной командной игры они добиваются результата. Сослан говорил, что они сейчас короли Ростова, самые популярные люди в городе – болельщики носят их на руках. Считаю, что ребята это заслужили», – сказал Чочиев.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    18.08.2016 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 августа 2016, 00:41

      Ну, так ведь оно и должно быть, прославили ребятки не только себя, но и город

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