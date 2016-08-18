Горлукович: «Пусть в «Спартаке» работают тренеришки»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

– Чем Каррера лучше Аленичева?

– Откуда я знаю? Это вы у Федуна спросите. Нужно подождать и посмотреть. Может, там вообще главный тренер не нужен.

– Как это?

– Ну, если изменений не будет, зачем он в принципе нужен? Пусть тренеришки работают.

– Перед ним поставлена задача – быть в тройке в чемпионате России и выиграть Кубок. Амбициозные цели?

– Почему? Я всегда говорил, что с этим составом можно и нужно бороться за Лигу чемпионов. Потенциал есть. Но тренер должен выжимать из этих игроков максимум. Тогда и результат придет. Игроки собраны под задачу. А уж про Кубок и вообще говорить несерьезно. А то получается, что состав есть, а «Спартак» борется всего лишь за 5 – 6-е места. Это, ребята, несерьезно.