«Краснодар» примет «Партизани» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

«Краснодар» сегодня проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с клубом «Партизани». Краснодарский клуб является безоговорочным фаворитом противостояния с албанским клубом и уже сегодня подопечные Олега Кононова могут снять все вопросы о том, кто из этой пары пройдет в групповой этап турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 19:30, не пропустите!