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    Слуцкий: «Долго думал о Евро, но сейчас отпустило»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признал, что сейчас он не думает о провальном выступлении сборной России на Евро-2016.

    – Черчесов объявил состав сборной России. С вами он, судя по интервью, не консультировался.

    – Нет. И какой в этом смысл, если у каждого тренера есть свое мнение, своя позиция, своя философия?

    – Но при этом он дал понять, что многие игроки не попали в список, потому что до сих пор не отошли от провала на Евро.

    – Я не готов обсуждать темы, в которых не владею ситуацией.

    – А вы сами «перезагрузились» после Евро?

    – В принципе да. Конечно, я много думал, анализировал. Но сейчас уже отпустило. Да и какой смысл продолжать, ведь у меня есть повседневная работа в ЦСКА.

    Не было бы ее, тогда, наверное, анализировал бы дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 08:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +215

      iuda 18 августа 2016, 11:52

      Футбол Слуцкого периода весь смыло в унитаз истории

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > iuda 18 августа 2016, 14:10

      Его антифутбол был там изначально... :-))))

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 18 августа 2016, 11:47

      Ага, а непосредственно на Евро, ты анал лизировал. Языком пи...., не мешки ворочать.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 августа 2016, 09:56

      Кокорина с Мамаевым отпустило гораздо раньше,хотя их и не цепляло по-моему.

      11
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 09:28

      ты там держись удачи

      -1
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 18 августа 2016, 09:17

      Что-то быстро отпустило после такого позора...

      4
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 августа 2016, 09:16

      .... у каждого тренера есть свое мнение, своя позиция, своя философия?...эххх Леня , где же твои все это было, когда брал в команду не весть кого...(((( неужели сам??? тогда мне тебя жалко

      6
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 августа 2016, 09:10

      Здоровья и удачи. Все еще впереди.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > prtcs 18 августа 2016, 14:18

      "Всё" - это очередной позор в Европе этого физрука ниже среднего уровня? Он позорился хронически с "газзаевской защитой", когда она была ещё в самом расцвете и с завидным пополнением типа Думбия и Мусы, а сегодня и защита постарела, и вместо Думбия - Траоре и Ионов... :-))))
      Нужно было ставить игру команде в 2009 году, а не пытаться паразитировать на готовеньком... Но делать этого физрук никогда не умел и уже не научится... И когда его выбросит из обоймы таинственный Мистер Оффшор, то он и разделит судьбу Карпина...

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 августа 2016, 08:59

      интересно, какая у Слуцкого философия. Раньше вроде шла речь, что вызываются лучшие на данный момент. А оказалось, что состав Слуцкого как-то кардинально отличался философией от того состава, который играл у Капелло и Адвокаата.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 08:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и правильно, Леонид Викторович, работа в ПФК ЦСКА продолжается.
      УДАЧИ!!!

      -7
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 18 августа 2016, 08:47

      Летнее обострение Слуцкого: "Долго думал о Евро, теперь думаю о Рублях."

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бестолковый 18 августа 2016, 08:52

      Ты напоминаешь ту куму у которой одни .уи на уму.

      -3
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > vladimir-7 18 августа 2016, 09:30

      .уи в зеркале ищи и найдешь обязательно.

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