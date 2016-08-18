Наставник «Партизани»: «Приехали играть с энтузиазмом»

По словам наставника «Партизани» Адольфо Сормани, его команда приехала с энтузиазмом на игру 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Краснодара».

«Надеемся, что в четверг будет хороший матч для всех, в том числе и для нас. Мы приехали сюда с энтузиазмом. Матч очень важен для нас. Игра с «Краснодаром» — хороший шанс.

Соперник очень силен по всем показателям, 87-е место в рейтинге УЕФА, 100 миллионов евро стоят футболисты, так что матч будет сложным. Постараемся сыграть максимально организованно, компактно, чтобы добиться результата.

«Краснодар» сильнее по исполнителям, так что нужно играть командой», — сказал Сормани.

Матч пройдет сегодня, 18 августа. Начало встречи в 19:30.