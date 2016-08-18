Погба: «Цель «Манчестер Юнайтед» – победа в АПЛ и возвращение в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о целях команды в нынешнем сезоне, а также признался, что готов выйти на поле в предстоящем матче АПЛ с «Саутгемптоном».

«Сыграю ли я «Саутгемптоном»? Вы должны спросить об этом тренера. Я чувствую себя хорошо. В течение последних десяти дней я только и делал, что тренировался.

Каково ощущать себя самым дорогим футболистом в мире? Я не думаю об этом. Я просто счастлив играть в футбол.

Главная цель «Манчестер Юнайтед» — победа в чемпионате и возвращение в Лигу чемпионов, где наше место», – сказал Погба.