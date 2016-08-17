Чемпионшип. «Ньюкасл» под руководством Бенитеса одержал первую победу в сезоне

Завершились три матча 3-го тура Чемпионшипа. «Ньюкасл» дома выиграл у «Рединга», «Барнсли» взял верх над «Куинз Парк Рейнджерс», а «Кардифф» нанес поражение «Блэкберну».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 3-й тур
Ньюкасл Юнайтед – Рединг – 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Хэйден, 20; 1:1 – Макклири, 45 (с пенальти); 2:1 – Ричи, 50 (с пенальти); 3:1 – Гэйл, 69; 4:1 – Гэйл, 89.
Барнсли – Куинз Парк Рейнджерс – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Уоткинс, 4; 1:1 – Шери, 47 (с пенальти); 1:2 – Польтер, 74 (с пенальти); 2:2 – Хурихэйн, 77; 3:2 – Скоуэн, 89.
Кардифф – Блэкберн – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Даффи, 14 (автогол); 2:0 – Даффи, 20 (автогол); 2:1 – Грэм, 77.
Удаление: Даффи, 90+5.
Источник: Бомбардир.ру