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    Лига чемпионов. Гол Пато не спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Монако»

    В поединке заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов «Вильярреал» на своем поле уступил «Монако» – 1:2.

    В параллельных матчах «Легия» на выезде переиграла «Дандолк», а «Лудогорец» дома выиграл у «Виктории».

    Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

    Вильярреал (Испания) – Монако (Франция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фабиньо, 3 (с пенальти); 1:1 – Пато, 36; 1:2 – Силва, 72.

    Удаление: Менди, 87.

    Дандолк (Ирландия) – Легия (Польша) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Николич, 56; 0:2 – Прийович, 90+4.

    Лудогорец (Болгария) – Виктория (Чехия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Моци, 51 (с пенальти); 2:0 – Мисидьян, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 23:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 августа 2016, 01:23

      раз в год и пато стреляет)))

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Lev Aleks 18 августа 2016, 08:57

      Да выстрел-то оказался холостой

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