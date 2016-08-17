Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жирков: «Бердыев пытался выбить из «Спартака» деньги на трансферы»

Жирков: «Бердыев пытался выбить из «Спартака» деньги на трансферы»

17 августа 2016, 17:24
85

Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев, с которым руководство вело переговоры по поводу назначения на пост главного тренера, пытался выбить побольше денег у московского клуба на совершение трансферов. Напомним, сегодня красно-белых возглавил Массимо Каррера, пришедший в тренерский штаб нынешним летом.

«Спартак» не будет принимать участие в той пиар-кампании Бердыева по выбиванию денег из клуба, которую он проводит», – приводит слова Жиркова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (85)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PNZ1985
1471444015
ИДИОТ есть такая повесть..
Ответить
firs04
1471444176
Ага, теперь Бердыев виноват. Каждый раз одно и тоже. То денег много запросили, то игроков не тех купили, то свинарник сгорел - денег нет.
Ответить
FanatSerj
1471444278
Ну кончено, лучше же самим эти деньги из года в год пилять, а результат, да что там результат ждут 15 лет и еще столько же подождут, тут же бабки!!! От этой кормушки хрен кого отгонят. Федун в этой роли как лошек ))
Ответить
Batiqol
1471446229
Про махинации Бердыев везде уже знают.по этому его из рубина в свое время выкинули .5 миллион заработал на трансфере мартинса
Ответить
Denis SPb
1471446387
Тренер сказал, что нужно для успеха. Руководство выслушало и решило сделать по-своему. Это вам ничего не напоминает? Грабли, грабли, грабли... А жаль болельщиков.
Ответить
kimi2005
1471446768
НУ ДА А ОНИ ЧЛЕНЫ ВСЯКИЕ ХОТЕЛИ САМИ КАПУСТУ РУБИТЬ А ТУТ БЕРДЫЕВ КАКОЙ ТО!
Ответить
silay
1471447149
действительно, вот негодяй, денег он на трансферы захотел...
Ответить
compka
1471451071
Спартак каждый год тратит миллионы на транферы, а результат нулевой. Бердыев предлагал то же самое, но с результатом!!!
Ответить
4agaaa
1471451880
Надо вносить коррективы, полностью поддерживаю Бердыева, Федун жадная тупая тварь, наконецто была возможность пригласить Тренера,но ты как обычно все просрал, пшел из клуба!!!
Ответить
Беспринципный Дима
1471459626
ЧМО ряженое этот татарин, Рубин разворовал и нас кинуть хотел
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
6
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
2
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+