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    Слуцкий: «Готовимся к «Зениту» по плану, волнует только сила соперника»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что процесс подготовки к поединку четвертого тура РФПЛ против «Зенита» проходит в соответствии с намеченным планом. Также наставник армейцев сообщил, что хавбек Зоран Тошич сможет сыграть против петербургского клуба, несмотря на небольшой дискомфорт.

    «В процессе подготовки к матчу с «Зенитом» все идет по плану. Беспокоит только то, что это «Зенит», сильный соперник.

    Тошич сегодня отсутствовал на тренировке. У него небольшой дискомфорт, решили дать Зорану паузу. Его неучастие в игре исключено», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 15:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 августа 2016, 09:19

      - А как же футбол, Алекс?
      - О, оставьте-оставьте...

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 17 августа 2016, 18:25

      Да не очкуй Лёня

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 августа 2016, 18:22

      Первый пункт плана: Работа с судейской бригадой.

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 17 августа 2016, 18:12

      Зенит ныне не так уж страшен особенно дома

      0
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      Рейтинг: +45

      Sheevok > Garrincha58 17 августа 2016, 20:47

      но ЦСКА они последнее время очки набирали

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 17 августа 2016, 17:37

      ..."Беспокоит только то, что это «Зенит», сильный соперник."..., Лёня, готов только со слабыми играть.., эко тебя после Евро тыркнуло.....

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > hunta 17 августа 2016, 19:01

      Такую пургу несешь

      -1
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