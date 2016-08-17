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    Слуцкий: «ЦСКА до конца лета никого из новичков уже не ждет»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что трансферная кампания для армейского клуба нынешним летом подошла к концу. Напомним, красно-синие в это межсезонье усилились лишь нападающим «Монако» Ласина Траоре и хавбеком «Динамо» Алексеем Ионовым. Оба игрока были взяты в аренду до конца текущего сезона.

    «Мы отдаем себе отчет в том, что шесть защитников на сезон может быть недостаточно, но никого до конца лета уже не ждем. В это трансферное окно приобретений у ЦСКА больше не будет», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 14:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 17 августа 2016, 18:10

      Да-в Лиге будет жопа!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 августа 2016, 17:27

      Бердыев заменит Слуцкого.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 августа 2016, 17:54

      Мутко

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 августа 2016, 16:43

      а когда они адекватно комплектовались? тем более впереди лига чемпионов.. что,опять хотят опозориться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 17 августа 2016, 16:42

      Планомерная подготовка к ЧМ-18

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 августа 2016, 15:22

      в лиге чемпионов будет космос))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > овертайм 17 августа 2016, 16:11

      Впрочем как и всегда.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Kulimen 17 августа 2016, 21:29

      Увы((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2016, 15:05

      Шесть защитников недостаточно, а зачем Караваева продали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 августа 2016, 14:36

      Мягко говоря команда за это межсезонье нехреново так ослабилась

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ubuntu 17 августа 2016, 15:32

      И зеня тоже

      -2
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      ...
      Рейтинг: +24993

      bset > андрей андреев 17 августа 2016, 17:08

      Причем тут зеня? Нам в ЛЧ играть вообще-то...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > bset 17 августа 2016, 17:56

      Я к тому,что в прошлом году рпфл игроки посильнее были

      -2
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