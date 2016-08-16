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  • Черчесов: «Игнашевич обещал помочь сборной, если понадобится»

Черчесов: «Игнашевич обещал помочь сборной, если понадобится»

16 августа 2016, 16:09
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем разговоре с защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем. По словам наставника, 37-летний игрок выразил готовность помочь национальной команде, если того потребует ситуация. Напомним, футболист красно-синих не попал в список из 23-х игроков, вызванных на товарищеские поединки с Турцией и Ганой.

«Я встречался с Игнашевичем вчера. Мы спокойно переговорили. На том и остановились, что он сказал, что не вычеркивает себя из кандидатов, но понимает, что есть возраст. Мы на него не смотрим, но есть объективная вещь – в этом возрасте футболист уже не будет прогрессировать. Если его помощь нам потребуется, он готов приехать в сборную.

Случай Игнашевича – единичный. С тем же Широковым на эту тему нет смысла разговаривать, потому что у него уже созрела позиция – он закончил карьеру. А Игнашевич окончательного решения не принял, с ним нужен был диалог», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Игнашевич Сергей Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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zenit888
1471354682
Березуцкому не с кем будет пасоваться.Опять тоже самое. Ничего не изменится в нашем футболе. Черчесов рожу скривит и скажет , что у нас нет футболистов лучше Игнашевича. Дырка Акинфеев будет капитаном, а пасующаяся пара Березуцкий - Игнашевич будут вице капитанами.
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yorgenbarenz
1471354754
Будем надеется,что не понадобится его помощь.
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VReDNiY
1471355777
Да уж... Пенсионера в помощь.... Ну что мелочится то Сам на ворота встань еще... БРЕД ПОЛНЫЙ
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fakel-vrn
1471355965
а чтож он на евро не помог?...помощник хренов
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fakel-vrn
1471356107
да он ни одного нападающего не догонит более молодого чем он... вспомним кузьмина....который не всегда мог угнаться за молодыми....
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fakel-vrn
1471356172
мне лично ещенко нравится в последних играх спартака...
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Mr_Murder
1471358836
молодых надо обкатывать ,а не пенсов звать
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Lb40
1471359289
Да лан, он одной ногой в сборной, перспективный новичок!
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gor77
1471361076
Если объективно посмотреть, то логика правильная. Даже если Игнашевич не будет выходить на поле, то присутствие "дядьки" в команде для молодых и новых, хорошая помощь тренеру. Копейкин, Чивадзе, Коньков, Горлукович, Семак - список очень небольшой!
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bacardi023
1471371460
Он уже помог, за три игры на евро ни одного перехвата и всего один отбор! !!
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