Черчесов: «Игнашевич обещал помочь сборной, если понадобится»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем разговоре с защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем. По словам наставника, 37-летний игрок выразил готовность помочь национальной команде, если того потребует ситуация. Напомним, футболист красно-синих не попал в список из 23-х игроков, вызванных на товарищеские поединки с Турцией и Ганой.

«Я встречался с Игнашевичем вчера. Мы спокойно переговорили. На том и остановились, что он сказал, что не вычеркивает себя из кандидатов, но понимает, что есть возраст. Мы на него не смотрим, но есть объективная вещь – в этом возрасте футболист уже не будет прогрессировать. Если его помощь нам потребуется, он готов приехать в сборную.

Случай Игнашевича – единичный. С тем же Широковым на эту тему нет смысла разговаривать, потому что у него уже созрела позиция – он закончил карьеру. А Игнашевич окончательного решения не принял, с ним нужен был диалог», – сказал Черчесов.