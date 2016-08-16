Черчесов хочет назначить Акинфеева капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует назначить капитаном национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом рассказал источник из окружения специалиста.

«Черчесов понимает, что на протяжении двухлетнего цикла его главная задача — наиграть состав к домашнему чемпионату мира. Тренер рассчитывает удивить всех своим выбором и обновить состав сборной примерно на две трети по сравнению с тем, что был на чемпионате Европы-2016. Ожидается, что в списке будет достаточно много молодых футболистов. Изменения коснутся и связующего звена команды — ее капитана. Так как Роман Широков карьеру завершил, а присутствие в команде Василия Березуцкого не гарантировано, капитанская повязка, по мнению Станислава Черчесова, должна перейти к одному из самых опытных игроков, коим является голкипер Игорь Акинфеев», — заявил источник.