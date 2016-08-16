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Черчесов хочет назначить Акинфеева капитаном сборной России

16 августа 2016, 01:05
46

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует назначить капитаном национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом рассказал источник из окружения специалиста.

«Черчесов понимает, что на протяжении двухлетнего цикла его главная задача — наиграть состав к домашнему чемпионату мира. Тренер рассчитывает удивить всех своим выбором и обновить состав сборной примерно на две трети по сравнению с тем, что был на чемпионате Европы-2016. Ожидается, что в списке будет достаточно много молодых футболистов. Изменения коснутся и связующего звена команды — ее капитана. Так как Роман Широков карьеру завершил, а присутствие в команде Василия Березуцкого не гарантировано, капитанская повязка, по мнению Станислава Черчесова, должна перейти к одному из самых опытных игроков, коим является голкипер Игорь Акинфеев», — заявил источник.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (46)
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Romantic2010
1471299343
Миранчука вместо Широкова и всё. Слуцкий марионетка всё как скажутделал. Черчесов за талант и упорствобудет брать!!
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valike35
1471299429
Кого не назначай, результат один
Ответить
89388900185
1471300884
Давно пора бы он лучший
Ответить
Devil56
1471303442
Единственный кто из нашей сборной играл на Евро и за кого не стыдно, полностью заслужил капитанскую повязку
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MURAD F. A.
1471317504
Акинфееву достойный кондидат
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Kollljan
1471319584
Первое, что надо сделать в сборной - это обновить самого Акинфеева.
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ДСА
1471320907
Березуцкие - это наше всё. На них вся надежда.
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yanedo
1471321163
дырофея выгонять нужно а его в капитаны маразм крепчал я же говорил черчес сборную не сделает мозгов не хватит а с одним гонором что толку
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ПФК ЦСКА Моscow
1471329302
а кто если не Игорь?
Ответить
Мамай Кокорин
1471332512
Только Кокорин и Мамаев достойны звания капитана!
Ответить
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