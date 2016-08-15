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    «Уфа» подписала контракт с киберспортсменом

    «Уфа» подписала контракт с профессиональным игроком в FIFA Робертом Фахретдиновым, который является чемпионом мира 2015 года, обладателем Кубка России 2016 года, а также ряда других трофеев.

    «Я очень раду тому, что мне представилась возможность представлять клуб своего родного города. Так получилось, что я не стал профессиональным футболистом, но счастлив, что в итоге стал игроком клуба Премьер-лиги. Это особенное чувство, и я отдам все силы, чтобы порадовать любителей футбола нашей республики», – прокомментировал подписание контракта киберспортсмен.

    Отметим, ранее для популяризации бренда контракты с игроками FIFA подписали «Манчестер Сити», «Вольфсбург», «Вест Хэм» и «Сампдория».

    Источник: ФК «Уфа»

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    15.08.2016 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 августа 2016, 21:22

      Контракт на что? Что он только за Уфу играть будет??

      0
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv > Обер-КанцлерЪ 15 августа 2016, 22:59

      Да. Зато купит в Уфу Месси и Роналду и всех рвать будет)))

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      Рейтинг: +15

      kotlin 93 15 августа 2016, 19:19

      кефир в курсе вообще?

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