Газзаев: «Хочу, чтобы в нашем футболе на всех уровнях появилась психология победителей»

Претендент на пост президента РФС Валерий Газзаев поделился мнением о конкуренции со стороны действующей главы Виталия Мутко, а также рассказал о планах реформирования российского футбола.

– Вплоть до 15 августа, последнего дня подачи заявок, у вас не было оппонентов на выборах, но сегодня официально выдвинулся Виталий Мутко. Ваше отношение к этому?

– Любая конкуренция – это интересно, поэтому я рад, что так произошло. Каждый человек имеет юридическое право выставить свою кандидатуру на выборы президента РФС. Могу объяснить, почему это сделал я. Иду на выборы потому, что вижу огромные проблемы и очевидные просчеты как в спорте в целом, так и в футболе в частности, что особенно пугает в преддверии чемпионата мира-2018.

Разделяю позицию коллег-футбольных профессионалов из Объединения отечественных тренеров, которые и выдвинули меня кандидатом в президенты РФС, чувствую высокую ответственность. Рассчитываю произвести масштабные изменения и реорганизовать весь российский футбол – от детско-юношеского и любительского до профессионального уровня – и вовлечь в эту систему все регионы Российской Федерации. Хочу, чтобы в нашем футболе на всех уровнях появилась психология победителей.