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    Симонян: «Я выступаю за лимит на легионеров»

    Вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что выступает за сохранение существующего в российском футболе лимита на легионеров.

    – Мутко – активный сторонник лимита на легионеров. Газзаев выступает за его полную отмену. Чья позиция вам ближе?

    – Ситуация двусторонняя. Капелло, например, был за лимит на легионеров. Но когда я спросил его: «Фабио, а если бы ты был тренером клуба, а не сборной?», он ответил, что был бы против лимита. Что касается моего мнения, то скажу так – в то время, когда я играл, каждый футболист должен был в каждом матче, на каждой тренировке доказывать свое право выходить в составе на следующую игру. А сейчас – есть российский паспорт, и ты в основе. Но даже при таких обстоятельствах я выступаю за лимит на легионеров. Приедет к нам Роналду? Бэйл? Большинство иностранцев, которые к нам едут, приезжают только с одной целью – заработать побольше денег.

    Источник: Известия

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    15.08.2016 08:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 августа 2016, 17:28

      Да сколько можно говорить про то,как играли ветераны??Достали.То подавай игру Спартака Романцева,то надо играть как мы играли и .д.Чего далеко ходить,когда во всех топ чемпионатах нету лимита!Уберите уже этих старых начальников.Мудко в тюрьму и дайте работать молодым специалистам,которые будут строить РФПЛ исходя из нынешних реалий футбола,а не смотреть в прошлое СССР.Лемит губит наш чемпионат,но только МуДКо всем доволен!

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 августа 2016, 14:55

      Я за лимит не больше 11 иностранцев на поле)))) и +5 в запасе максимум)))

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 15 августа 2016, 14:13

      И тот кто минусует, тоже рогатое животное! Пока будет лимит, наш футбол будет далёк от нормального качественного мирового футбола!!! А дормоеды псевдопрофессионалы - наши профессиональные футболисты якобы, будут и дальше проваливаться и позориться на международной арене!

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 15 августа 2016, 13:25

      Ну и олень....

      -1
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      Рейтинг: +11214

      alp 15 августа 2016, 13:15

      пока такие спецы будут в РФС, Российский футбол будет в жопе.

      1
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 15 августа 2016, 12:43

      Дедушка Симонян играл в футбол в те далекие времена, когда легионеров не было ни у кого по определению. Сейчас гастарбайтеры есть почти во всех странах, дело не в лимите (6/5 или 10/15), а в политике РФС. Не давать клубам бюджетные деньги и лимит исчезнет сам собой.

      2
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 15 августа 2016, 12:05

      Че сказал и сам не понял

      0
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 15 августа 2016, 10:08

      Я то же против,тогда у нас может появится своя звезда а может и не одна..а так паспорт рф есть вот в пол ноги и бегают..Пусть игрой доказывают что могут в основе играть

      8
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      Рейтинг: +244

      Grelas 15 августа 2016, 10:04

      А я против лимита, я хочу зрелищного чемпионата!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 августа 2016, 09:54

      Почему тогда легионеры пашут за свои деньги,а наши за такие же деньги спят на лавке??Я против лимита

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