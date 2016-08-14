Башкиров: «Как сдержать Смолова? Он уже пять голов забил»

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров прокомментировал итог матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках 3-го тура РФПЛ.

«Быстрый, даже немного неожиданный для нас гол придал уверенности, и первый тайм мы провели на очень хорошем уровне, несмотря на то, что соперник больше времени владел мячом. По статистике ударов в створ у нас даже больше было. Подходы у них, конечно, были. Жаль, что не смогли сохранить ворота. Быстрый гол всегда воодушевляет.

Как сдержать Смолова? Вы видели, человек гол забил, всего пять. Демонстрирует хороший уровень и его результат говорит сам за себя», – заявил Башкиров