Девич: «Я всего лишь подставил голову»

Нападающий «Рубина» Марко Девич прокомментировал результат матча против «Спартака» (1:1), в котором он забил единственный мяч казанцев.

— Получился такой момент, что за меня выскочил защитник. Я увидел зону, ворвался в нее и пробил, мяч оказался в воротах. Вы видели, и подача была очень классной, оставалось, скажем так, всего лишь подставить голову.

— Ожидали, что защита «Спартака» провалится в том моменте?

— Мы ожидали, что игру начнут и Промес, и Луиш. Честно, мы даже вчера на тренировке готовились к этому. Было сюрпризом то, что в стартовом составе оказался только Промес. «Спартак» – хорошая команда, и мы к ней готовились. Они всегда играют на победу, они всегда борются за высокие места. Где-то они могли забить, где-то мы, так что ничья – закономерна.

— Марко, та ротация, которую проводит сейчас новый тренер, создает конкуренцию в составе. Для вас она полезна?

— Везде, где я играл, всегда была хорошая конкуренция, и я всегда сильно верил в себя, в свою работу, в свой уровень, который у меня есть. Я не боюсь конкуренции. Я ждал сезона, очень хорошо провел предсезонные сборы, но пока в основу меня не поставили. Думаю, что с сегодняшним выходом на поле мы поняли, что все можно решить в одну минуту.