Бергстрем: «Спартак» реализовал свое единственное удачное действие в первом тайме с «Рубином»

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем прокомментировал результат первого тайма матча 3-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). Казанцы пропустили первыми, однако перед самым свистком на перерыв нападающему хозяев Марко Девичу удалось сравнять счет.

«Рубин» старался играть организовано, но, к сожалению, у «Спартака» было одно удачное действие, которое обернулось для нас неудачей. Хорошо, что потом нам удалось собраться и забить, – сказал Бергстрем в эфире телеканала «Матч ТВ».