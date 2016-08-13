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    Бергстрем: «Спартак» реализовал свое единственное удачное действие в первом тайме с «Рубином»

    Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем прокомментировал результат первого тайма матча 3-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). Казанцы пропустили первыми, однако перед самым свистком на перерыв нападающему хозяев Марко Девичу удалось сравнять счет.

    «Рубин» старался играть организовано, но, к сожалению, у «Спартака» было одно удачное действие, которое обернулось для нас неудачей. Хорошо, что потом нам удалось собраться и забить, – сказал Бергстрем в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 21:38
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 13 августа 2016, 22:50

      А почему тогда лучший игрок матча Рыжиков.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3676

      lordmrv > takca 13 августа 2016, 23:49

      просто выдает желаемое за действительное

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 13 августа 2016, 22:48

      Ты что-то попутал твоя команда называется Рубин, а не Спартак!И это Рубин реализовал единственное ,что он создал сидя всей командой в защите всю игру!

      5
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