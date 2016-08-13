Шаронов: «Разговоры об «автобусах» Бердыева преувеличены, его команды умеют атаковать»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением об игровой философии Курбана Бердыева, который в ближайшее время должен возглавить «Спартак».

– Разговоры про «автобус» у ворот – преувеличение?

– Да. Иногда так, конечно, получается, но не перерастает в какую-то систему. Курбан Бекиевич ставит организованный футбол, его команды умеют атаковать. Он использует сильные качества своих исполнителей и отталкивается от того материала, который у него есть в наличии. Почему у него «выстреливают» те, кого никто до этого не знал? Бердыев работает на их козырях. Он и нам всегда говорил: играйте на своих сильных качествах, не придумывайте того, чего не умеете.