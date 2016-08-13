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    Шаронов: «Разговоры об «автобусах» Бердыева преувеличены, его команды умеют атаковать»

    Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением об игровой философии Курбана Бердыева, который в ближайшее время должен возглавить «Спартак».

    – Разговоры про «автобус» у ворот – преувеличение?

    – Да. Иногда так, конечно, получается, но не перерастает в какую-то систему. Курбан Бекиевич ставит организованный футбол, его команды умеют атаковать. Он использует сильные качества своих исполнителей и отталкивается от того материала, который у него есть в наличии. Почему у него «выстреливают» те, кого никто до этого не знал? Бердыев работает на их козырях. Он и нам всегда говорил: играйте на своих сильных качествах, не придумывайте того, чего не умеете.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2016 12:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 августа 2016, 14:58

      Роман Шаронов... ностальгия, помню его по "Рубину", очень он был хорош в то время, хотя и возрастной уже, даже в сборную приглашался, правда, если мне не изменяет память, так и не сыграл, но ведь это не умаляет его достоинств в клубе

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2016, 13:36

      а что спорить, команды играют и никто на поле в носу не ковыряет как в московских командах и зените, по пол команды стоит на месте...

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 12:46

      Автобус - автобусом, но свои плоды приносит. Из аутсайдера Рубина сделал двукратного Чемпиона России, с таким же Ростовом взял серебряные медали. Значит тактика оправдывает себя.
      Все всё время говорят об атакующем стиле Спартака. Хорошо. Забивают пару мячей за игру, но и авоську собирают! Зрелищно? - Без условно. Но на первом месте все равно должен стоять результат. Сборная Португалии играла совершенно серо, но надежно. В итоге победили на ЕВРО-2016. И это главное!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Joko21 13 августа 2016, 12:57

      Уже болелы Спартака говорят,что Бердыев играет в атакующий футбол.2недели назад говорили обратное

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > андрей андреев 13 августа 2016, 13:49

      Все время от обороны играет Бердыев) Но фанатам Спартака "виднее")))

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