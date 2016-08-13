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    Коусейру может возглавить «Локомотив»

    Португальский специалист Жозе Коусейру может возглавить «Локомотив». По информации местной прессы назначение может произойти в ближайшее время.

    Сейчас Коусейру возглавляет «Виторию Сетубал», а с «Локомотивом» он работал в сезоне-2011/12.

    В свою очередь президент «Витории Сетубал» Фернандо Оливейра заявил, что не сомневается в преданности Коусейру.

    «Его часто приглашали другие команды, но он остался. Мы ничего не знаем об интересе «Локомотива». Я безгранично доверяю тренеру, а он уверен в своей работе», – сказал Оливейру в интервью sapo.pt.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 11:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 13 августа 2016, 14:08

      Да ну нафиг. Найдите кого-нибудь покруче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 13 августа 2016, 12:13

      На хер он нужен, был уже и чё?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Raider26 13 августа 2016, 14:18

      и то... беспроигрышная серия более 20 игр+ лучше выступление в ЛЕ за все прошлые сезоны!

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Raider26 13 августа 2016, 14:18

      + ко всему отличная работа с молодежью!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Raider26 13 августа 2016, 14:27

      Ты хотя бы иногда думай о чём пишешь.Ещё и значок Локо!!! ну ты и простофиля))) При Коусейро играло лишь 2-3 легионера в составе,а то и вовсе без них.Стабильная игра.Одна из самых больших серий без поражений за последнее время !

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Romantic2010 13 августа 2016, 15:49

      они играли без порожений средним и слабым командам, а сильным проигрывали.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 13 августа 2016, 12:13

      Каучук, Коусейру, Палыч, сколько можно входить в 1 воду дважды? Пора жить настоящим.

      1
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      Рейтинг: +26

      World_football 13 августа 2016, 11:50

      Симпатичный как тренер,постоянно с записной книжкой,в костюме,интеллигентный

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 августа 2016, 11:43

      Неплохие результаты показывал в Локомотиве. Отличный психолог. Если укрепить состав, то может получится у него в этот раз

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Joko21 13 августа 2016, 13:01

      Вот именно состав нужно укрепить. А с таким набором хоть Мауриньо приглашайте, все равно провалится!

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